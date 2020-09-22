Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- 22 Eyl 2020 - 09:38

Sağlık çalışanlarına saldırı!

Ankara'da berber dükkanında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kardeşten biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirince yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlık çalışanları kendilerini bir odaya kapatırken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri saldırgan grubu dağıttı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri

Olay, saat 18.00 sıralarında Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Baştuğ Sokak'taki bir berber dükkanında meydana geldi. Berberde tıraş olan Fırat Ö. ve Ahmet Ö. kardeşlerin yanına gelen Emrah K., 2 kardeşle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Emrah K., yanında bulunan tabanca ile 2 kardeşe ateş etti. Ardından da olay yerinden kaçtı. Göğsünden vurulan Ahmet Ö. kaldırıldığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Fırat Ö.'nün de aynı hastanede tedavisine devam ediliyor. Cinayet şüphelisi Emrah K.'nın yakalanması için çalışma başlatırken, olay hakkında soruşturma sürüyor.

YAKINLARI HASTANEYİ BASTI, SAĞLIK ÇALIŞANLARI ODAYA KAPANDI

Fırat Ö. ve Ahmet Ö. kardeşlerin yakınları, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına saldırdı. Hastanenin bir bölümüne sığınan sağlıkçılar sedyelerle kapının önüne barikat yaparak, saldırganların girmesini engellemeye çalıştı. Ardından ihbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle öfkeli kalabalık dağıtıldı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili hastane yönetiminden bilgi aldı.

'DURUMU AĞIR DEĞİLDİ, SİZİN YÜZÜNÜZDEN ÖLDÜ' DİYEREK SALDIRDILAR

Saldırı anında kontrol için hastanede bulunan bir vatandaş, Ahmet Ö.'nün yakınlarının acil servis önünde sinir krizi geçirdiğini bazı kişilerin de sağlık çalışanlarına saldırıp, kapılara yüklendiğini belirterek, "Ölen kişinin durumunun ağır olmadığını, sağlık ekiplerinin ihmali olduğunu iddia ederek saldırdılar" dedi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA 

Bakan Koca olayla ilgili yaptığı açıklamada "Hastane güvenliğimiz ve emniyet güçleri, olaya kısa sürede müdahale etmiş, adli süreç başlatılmıştır. Olayda hiçbir sağlık çalışanımız zarar görmemiştir. Ama olayın kendisi, hepimiz açısından güçlü uyarı değeri taşımaktadır. Nedenler çok açıktır" dedi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR

Ankara Valiliği, Keçiören Eeğitim Araştırma Hastanesinde yaralı yakınları ile  hastane çalışanları arasında çıkan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmeden önlendiğini, sorumlular hakkında adli tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurularak yaralanan Fırat Ö. ve Ahmet Ö. kardeşler, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Ö., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Fırat Ö. ise tedaviye alındı. Fırat Ö. ve Ahmet Ö'yü görmek isteyen yakınları ile hastane çalışanları arasında tartışma çıktı. İki kardeşin yakınları, sağlık çalışanlarına fiziki müdahalede bulanmaya kalktı. Sağlık çalışanları kapıyı kapatıp, arkasında barikat kurarak saldırı girişimine direndi. Bu sırada güvenlik görevlileri yaralıların yakınlarını dışarıya çıkardı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Olayla ilgili Ankara Valiliği açıklama yaptı. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Silahlı bir kavga sonucu Keçiören Eğitim  Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışma fiziki saldırıya dönüşmeden görevlilerimizle önlenmiş olup sorumlular hakkında derhal adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

VALİ ŞAHİN: HAK ETTİKLERİ KARŞILIĞI BULACAK

Vali Vasip Şahin de Twitter hesabından açıklama yaparak, "Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum. Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

22 Eyl 2020 - 09:38 - Sağlık

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Organlarının ters olduğunu 14 yıl sonra öğrendi! mask
Organlarının ters olduğunu 14 yıl sonra öğrendi!
Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor mask
Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz" mask
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz"
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını! mask
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını!
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı mask
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi! mask
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL