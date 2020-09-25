Sürücü kursunda korkutan kaza! Demir korkuluklara girdi
Gölcük'te yazıldığı ehliyet kursunda direksiyon dersi sırasında kontrolünü kaybettiği motosikletle demir korkuluklara çarpan kursiyer yaralandı.
Kaza 15.00 sıralarında Gölcük Şirinköy’de bulunan bir okul bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ehliyet almak için sürücü kursuna yazılan Arzu K., motosiklet ile direksiyon dersi almak için okul bahçesine geldi. Burada ders için üzerine çıktığı motosikletin kontrolünü kaybeden Arzu K., bahçede bulunan demir korkuluklara çarparak yere savruldu. Yaralanan sürücü adayı, olay yerine gelen ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücü adayı Arzu K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.
25 Eyl 2020 - 17:06 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Tekin 41 - GECMIS OLSUN DER.BISIKLETE BINMESINI TAVSIYE EDERIM.HEM KENDI HEMDE BASKALARINI YAKMA LUTFEN.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.