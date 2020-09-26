9 ilin un ihtiyacını karşılıyordu... Harabeye döndü!
İzmit’te bulunan ve zamanında 8 ilin un ihtiyacının karşılandığı yaklaşık 300 yıllık su değirmeni, yıkılmaya yüz tuttu. Çevre halkı değirmenin restore edilip turizme kazandırılmasını bekliyor.
İzmit Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi Çiftlik yolunda bulunan tarihi su değirmeni yıkılmamak için tek başına direniyor. Yaklaşık 400 yıl önce bölgede kurulan Ermeni ruhban okulu arazisinde 1700’lü yıllarda kurulan, içinde öğütülen unlar ile Bolu, Düzce, Sakarya, İznik, Kocaeli, Yalova, Eskişehir, Bilecik ve İstanbul’un un ihtiyacını karşılayan değirmenden geriye sadece dış duvarları kaldı. Bölge halkı, doğal ekiler nedeniyle zamanla yıpranan ve kullanılmadığı için harabeye dönen değirmenin restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyor.
ÇEVRE İLLERİN UN İHTİYACINI TEK BAŞINA KARŞILADI
Çevresindeki derelere yapılan bentlerle oluşturulan göletten kanallar yardımıyla dev ahşap çarkı döndürülen değirmen, suların azaldığı dönemde ise o dönemin teknolojisi ile kurulan buhar kazanlarıyla un öğütmeye devam ediyordu. Yapıldığı yıllarda un fabrikası görevi gören ve çevre illerden gelen hububatların öğütülerek un haline getirildiği değirmen, modern un fabrikalarının açılması ile işlevini kaybetti. Yıllardır kullanılmayan değirmen ise günden güne yıkılıyor.
YÖRE HALKI RESTORE EDİLMESİNİ İSTİYOR
Tarihi değirmen hakkında bilgi vererek restore edilmesini isteyen eski Mecidiyeköy Muhtarı İdris Derin, “Burası Ermeni ruhban okulunun manastır değirmeni diye geçen, 1700’lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen, bölgenin un fabrikası. Hububatların öğütülerek Bolu, Yalova, Eskişehir, Bilecik ve İstanbul yöresine hizmet veren, hububatların yıkanarak has una çevrildiği, o zamanın büyük işletmelerinden biri. Günümüze ancak kalıntıları bu şekilde ulaştı. Bir restorasyon yapılmasında fayda var tabi. Daha eski zamanlarda Armaş diye bilinen gayrimüslimler tarafından yapıldı. Bıçkı deresi, Taşoluk, Çamaşır deresi gibi aynı dereler üzerinde bundan başka 17 tane daha tek katlı su değirmenleri bulunmaktaydı. Bunlardan 2 değirmen günümüze geldi. Diğerleri doğal şartlardan talan oldu” dedi.
26 Eyl 2020 - 09:57 - Gündem
Muhabir İhlas Haber Ajansı
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır0532 643 01 81
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Devamlı Okuyucu - Eee , bir tarihte bu köye yerleşen bir iş adamı , burayı restore ettirip kültür merkezi olarak hizmete sunmak istediğinde köyde dedikodu çıkartanlar ve engel olanlar şimdi bunu okuyup düşünsün.Bunu en iyi dönemin sevgili Hilmi Başkanı hatırlar herhalde.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.