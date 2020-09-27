Fabrikanın bahçesinde yuvalarından düşen yavru güvercinlere anne şefkati
Kocaeli’de yuvalarından düşen yavru güvercinlerin bakımı ve tedavisi, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya’da anne şefkatiyle yapılıyor.
Kocaeli’de bir fabrikanın bahçesinde bulunan yuvadan iki yavru güvercin düştü. Güvercinlerin düştüğünü gören işçiler, yavruları alarak Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya’ya getirdi. Yaklaşık 10 günlük olduğu tahmin edilen tüyleri bile çıkmamış olan güvercinler, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı. Güvercinlerin tedavisi, bakımları ve rehabilitasyonu, Ormanya’da veteriner hekim, uzman biyolog ve hayvan bakıcıları tarafından yapılıyor. Yetkililer, minik yavrular daha yeni doğduğu için onlara anne şefkatiyle yaklaşıyor. Yavru güvercinler, kendileri için özel olarak hazırlanan mamalarla besleniyor. Yetkililer, annelerinden ayrı kalan yavruları şırınga yardımıyla elleriyle besliyor. Minik yavruların bu kadar küçükken bir hayli hareketli ve oyuncu olmaları ise renkli görüntüler oluşturuyor. Yavru güvercinler, sağlıklı bir şekilde büyüdükleri zaman yeniden doğal yaşam alanlarına salınacak.
“ANNE ŞEFKATİYLE BESLEMELERİNE DEVAM EDİYORUZ”
Fabrikanın bir bahçesinde yuvadan düşen iki tane yabani güvercin yavrusunun tedavi ve bakımıyla ilgilendiklerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, “İlgili bir vatandaş tarafından bize ulaştırılmış bu kuşların geldiği andan itibaren besleme, bakım ve diğer bütün tedavilerini şu an için devam ettiriyoruz. Veteriner hekimimizin ve biyoloğumuzun belirlediği yem rasyonuna uygun bir şekilde şırıngayla 7/24 şekilde yapılmaktadır. 2 saatte bir beslenmesi gereken hayvanlar olduğu için gece bile beslenmelerine devam edilmektedir. İnşallah yaşları ilerledikten sonra onları tekrardan doğaya kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kuşlar bulundukları yuva içerisinde annesi özelinde beslenmeleri gerçekleşiyordu. Biz de burada onlara en yakın ortamı oluşturarak veteriner hekimimiz, biyoloğumuz, hayvan bakıcılarımız sayesinde hiç zaman kavramı olmadan, gece gündüz bir şekilde elle anne şefkatiyle beslemelerine devam ediyoruz. Şırıngayla özel mamayla besleniyor hayvanlarımız. Sürekli kontrolleri yapılıyor. Şu anlık daha tüyleri bile çıkmamış 2 tane yavruyla karşı karşıyayız. İyileştirdikten sonra tekrardan doğaya kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.
“EN İYİ BAKIM AİLESİ TARAFINDAN YAPILACAKTIR HAYVANLARA”
Bu şekilde yuvadan düşen bir kuş gördüklerinde o kuşları yeniden yuvalarına koymaları konusunda vatandaşları uyaran Alioğlu, “Bu kuşlar hakkında bir bilgi daha vermemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olduklarını biliyoruz. Böyle yuvadan düşen kuşları bulduktan sonra yapabilecekleri en önemli şey onları tekrar yuvalarına geri koymaktır. Bunu yapabiliyorlarsa özellikle ilk başta bunu yapmaları çok önemli. Çünkü en iyi tedavi, en iyi bakım ailesi tarafından yapılacaktır hayvanlara” diye konuştu.
Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde yaklaşık 2 yıldır bölgedeki özellikle yaban hayvanlarının tedavisinde önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Alioğlu, “Şu an bir kurdun tedavisi devam ediyor. Bittikten sonra tekrardan doğaya salımını gerçekleştireceğiz. Aynı şekilde farklı kuş türlerimizde alanımızın içerisinde tedavi altınlar. Karantina bölümünde bunların da yine aynı şekilde tedavilerine devam ediliyor. Bununla beraber Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle beraber çalışmalarımız da aynı şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.
27 Eyl 2020 - 13:28 - Gündem
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.