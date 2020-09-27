Dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı 

Alınan bilgiye göre Gebze ve Çayırova ilçeleri ile İstanbul ilinde 2020 yılı içerisinde farklı tarihlerde meydana gelen 10 adet nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Olayları gerçekleştirdiği tespit edilen 7 şüpheli şahıs 23-24 Eylül günlerinde İstanbul ve Düzce illerinde yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Ö.’nün 40 adet, F.S.'nin 20 adet, M.B.'nin 14 adet, Y.A.'nın 8 adet, A.G.'nin 4 adet, Ö.A.'nın 3 adet, C.Y.'nin ise 2 adet suç kaydının olduğu ve bu kayıtların çoğunun dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik suçu olduğu tespit edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.