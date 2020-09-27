Dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı
Kocaeli ve İstanbul’da meydana gelen 10 ayrı nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili gözaltına alınan 7 kişi sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre Gebze ve Çayırova ilçeleri ile İstanbul ilinde 2020 yılı içerisinde farklı tarihlerde meydana gelen 10 adet nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Olayları gerçekleştirdiği tespit edilen 7 şüpheli şahıs 23-24 Eylül günlerinde İstanbul ve Düzce illerinde yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Ö.’nün 40 adet, F.S.'nin 20 adet, M.B.'nin 14 adet, Y.A.'nın 8 adet, A.G.'nin 4 adet, Ö.A.'nın 3 adet, C.Y.'nin ise 2 adet suç kaydının olduğu ve bu kayıtların çoğunun dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik suçu olduğu tespit edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
27 Eyl 2020 - 21:46 - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır0532 643 01 81
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.