Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- 27 Eyl 2020 - 21:46

Dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı 

Kocaeli ve İstanbul’da meydana gelen 10 ayrı nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili gözaltına alınan 7 kişi sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri

Alınan bilgiye göre Gebze ve Çayırova ilçeleri ile İstanbul ilinde 2020 yılı içerisinde farklı tarihlerde meydana gelen 10 adet nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Olayları gerçekleştirdiği tespit edilen 7 şüpheli şahıs 23-24 Eylül günlerinde İstanbul ve Düzce illerinde yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Ö.’nün 40 adet, F.S.'nin 20 adet, M.B.'nin 14 adet, Y.A.'nın 8 adet, A.G.'nin 4 adet, Ö.A.'nın 3 adet, C.Y.'nin ise 2 adet suç kaydının olduğu ve bu kayıtların çoğunun dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik suçu olduğu tespit edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27 Eyl 2020 - 21:46 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Fabrikanın bahçesinde yuvalarından düşen yavru güvercinlere anne şefkati mask
Fabrikanın bahçesinde yuvalarından düşen yavru güvercinlere anne şefkati
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın çıktı! mask
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın çıktı!
9 ilin un ihtiyacını karşılıyordu... Harabeye döndü! mask
9 ilin un ihtiyacını karşılıyordu... Harabeye döndü!
Sürücü kursunda korkutan kaza! Demir korkuluklara girdi mask
Sürücü kursunda korkutan kaza! Demir korkuluklara girdi
Evlenmek için otobüs duraklarını ilanla donattı mask
Evlenmek için otobüs duraklarını ilanla donattı
Kocaeli’de kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı mask
Kocaeli’de kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL