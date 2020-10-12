Motosikletin çarptığı vatandaş yaralandı
Gebze'de yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı vatandaş yaralandı.
Kaza, Gebze Hacı Halil Mahallesi 1207 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep Yıldız yönetimindeki 41 AER 360 plakalı motosiklet, caddede yolun karşısına geçmek isteyen Yıldız K. isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisi ile düşen Yıldız K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldız K., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
12 Eki 2020 - 08:59 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.