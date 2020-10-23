Mobilya atölyesi küle döndü! 2 kişi dumandan etkilendi
Gebze'de mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyenin bulunduğu binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yangın 23.00 sıralarında Gebze Arapçeşme Mahallesi'nde Şehit Oktay Kaya Caddesi’nde bulunan bir binanın altındaki mobilya mağaza atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mobilya atölyesinde sobaya atılan parça tahtalardan çıkan kıvılcımlar, atölyedeki mobilyaları tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangında oluşan dumanı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla büyüyen yangında atölyenin bulunduğu binada dumandan etkilenen 2 kişi binada mahsur kaldı. İtfaiye aracı merdiveni ile binada mahsur kalanlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında mobilya atölyesi kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.
23 Eki 2020 - 09:17 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.