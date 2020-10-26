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/ 26 Eki 2020 - 10:23

Sis altındaki Kocaeli güzellikleri ile büyüledi

Kocaeli’de etkili olan sisin altında kalan Osman Gazi Köprüsü, İzmit Körfezi’ndeki gemiler ve güneşin doğuşu mest etti. Sis altındaki Kocaeli’nin güzellikleri havadan görüntülendi.