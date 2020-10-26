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- 26 Eki 2020 - 10:23

Sis altındaki Kocaeli güzellikleri ile büyüledi

Kocaeli’de etkili olan sisin altında kalan Osman Gazi Köprüsü, İzmit Körfezi’ndeki gemiler ve güneşin doğuşu mest etti. Sis altındaki Kocaeli’nin güzellikleri havadan görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis doyumsuz manzaralar ortaya çıkarttı. Sabah saatlerinde İzmit Körfezi’ni kaplayan sisin altında kalan Osman Gazi Köprüsü, İzmit Körfezi’ndeki gemiler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis altında kalan Kocaeli’nin güzellikleri havadan görüntülendi. Güneşin sis üzerindeki doğuşu ise mest etti.
# Kocaeli, İzmit

26 Eki 2020 - 10:23 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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