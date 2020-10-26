Sis altındaki Kocaeli güzellikleri ile büyüledi
Kocaeli’de etkili olan sisin altında kalan Osman Gazi Köprüsü, İzmit Körfezi’ndeki gemiler ve güneşin doğuşu mest etti. Sis altındaki Kocaeli’nin güzellikleri havadan görüntülendi.
Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis doyumsuz manzaralar ortaya çıkarttı. Sabah saatlerinde İzmit Körfezi’ni kaplayan sisin altında kalan Osman Gazi Köprüsü, İzmit Körfezi’ndeki gemiler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis altında kalan Kocaeli’nin güzellikleri havadan görüntülendi. Güneşin sis üzerindeki doğuşu ise mest etti.
26 Eki 2020 - 10:23 - Gündem
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.