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- 09 Kas 2020 - 10:10

TEM’de kamyonet yol kenarında duran tıra çarptı: 2 yaralı

İzmit TEM Otoyolu’nda yol kenarında bekleyen tıra arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kaza, İzmit TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğü mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Fatih C. idaresindeki 34 CMR 744 plakalı kamyonet yol kenarında bekleyen Celal K. yönetimindeki 42 YL 251 plakalı tıra arkadan çarptı. Kullanılmaz hale gelen kamyonet içerisinde sıkışan sürücü Fatih C. ve yanında bulunan Türkmenistan uyruklu Ö.B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

# İzmit

09 Kas 2020 - 10:10 - Asayiş

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