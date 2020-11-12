Elektrikli bisikletli iki kardeşe ticari araç çarptı
Gebze'de hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kardeş yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Gebze Güzeller Mahallesi Doğan Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülsamet B. idaresindeki 35 JB 536 plakalı Ford marka hafif ticari araç, dönüş yapacağı esnada, yanından geçmekte olan yabancı uyruklu Musa A. idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet üzerinde bulunan sürücü ve kardeşi Goumaa A. yere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kardeşlere ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan, hafif ticari aracın iki kardeşi taşıyan elektrikli bisiklete çarpma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde seyir halinde olan hafif ticari aracın, dönüş yaptığı sırada yanından geçmek isteyen elektrikli bisiklete çaptığı görülüyor. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisikletin üzerindeki yabancı uyruklu kardeşler yola savruluyor. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
12 Kas 2020 - 23:11 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
ELEMAN ARANIYOR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.