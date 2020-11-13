Eşini ve oğlunu öldürdü sonra intihar etti!

Olay, saat 00.00 sıralarında İzmit Erenler Mahallesi Keskin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Veysel Özkan (54) isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Serap Özkan (44), oğlu Suat Özkan (26) ve ismi öğrenilemeyen kayınvalidesinin yaşadığı eve geldi. Evde Veysel Özkan ve Serap Özkan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

ANNE SERAP ÖZKAN

ÖNCE EŞİ VE OĞLUNU SONRA KENDİSİNİ VURDU

Kavga sırasında cinnet getiren Veysel Özkan eline aldığı pompalı tüfekle önce eşini, sonra da oğlunu vurdu. Veysel Özkan daha sonra pompalı tüfekle kendisini vurdu. Olay sırasında evde bulunan Serap Özkan’ın ismi öğrenilemeyen annesi bağırarak yardım istedi. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

BABA VEYSEL ÖZKAN

3 KİŞİNİN DE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri Veysel Özkan, Serap Özkan ve Suat Özkan’ın hayatını kaybetti. Evde bulunan yaşlı kadın ise sinir krizi geçirdi. İlk müdahalesi yapılan kadın, sedyeyle ambulansa taşındı. Sedyenin üzerinde gözyaşı döken yaşlı kadın, "Beni bırakın, orada duramam. Çocuklarıma bakacağım" diyerek gözyaşı döktü. Ekipler tarafından sakinleştirilen kadın Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Silah seslerini duran komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Veysel, Suat ve Serap Özkan'ın yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen Özkan ailesinin yakınları sinir krizi geçirirken Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.