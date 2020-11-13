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- 13 Kas 2020 - 10:46

Kocaeli'de bu kadar da olmaz dedirten kazalar!

Kocaeli’de meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Yaşanan kazalarda sürücülerin dikkatsizliği pes dedirtti.

Kocaeli’de meydana gelen kazalar, saniye saniye Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Ekim ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan görüntülerde, meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklandığı görülüyor.

DİREĞE ÇARPARAK DURABİLDİ

Yayınlanan görüntülerin ilki Başiskele Demiryolu Caddesi’nde meydana geldi. Görüntülerde caddede dönüş yapmaya alışan otomobile karşı yönden hızla gelen otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil kaldırıma çıkıyor. İkinci görüntülerde ise Derince ilçesi D-100 Karayolu derince tüneli üzerindeki kavşakta ‘dur’ kuralına uymayan iki otomobil çarpışıyor. Yayınlanan üçüncü görüntüde ise Başiskele ilçesi Şehit Astsubay Çavuş Bilge İlhan Sokak’ta bir kamyonet virajı alamayarak kaymaya başlıyor. Kontrolsüzce ilerleyen kamyonet yol Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi direğine çarparak durabiliyor.

# Kocaeli, Derince, kural ihlali

13 Kas 2020 - 10:46 - Asayiş

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