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- 16 Kas 2020 - 09:04

Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu

Derince'de 66 yaşındaki zihinsel engelli bir vatandaş, kaldığı yatılı bakım merkezindeki odasında ölü bulundu.

Olay, Derince Çenedere Mahallesi Karaahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan özel yatılı bakım merkezinde 9 aydır kalan 66 yaşındaki zihinsel engelli İsmet Hiçkorkmaz, merkezdeki odasında görevliler tarafından hareketsizce yatarken bulundu. Görevliler tarafından yapılan kontrollerde Hiçkorkmaz’ın nabzının atmadığı anlaşıldı. Merkezdeki görevliler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hİçkorkmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Daha sonra olay yerine intikal eden polis ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından, ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Hiçkorkmaz’ın odasında inceleme yapıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Hİçkorkmaz’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için  Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# Derince, Kocaeli

16 Kas 2020 - 09:04 - Gündem

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