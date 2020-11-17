Otomobil tarlaya uçtu, sürücünün burnu bile kanamadı
Darıca'da bir otomobil bariyerleri aşarak tarlaya uçtu. Şans eseri otomobil sürücüsünün burnu bile kanamadı.
Kaza, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden 41 AGB 230 plakalı Hyundai marka otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, yol kenarında bulunan demir bariyeri kırarak tarlaya uçtu. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, aracından burnu bile kanamadan çıktı. Kazayı gören vatandaşlar, hemen sürücünün yardımına koştu. Otomobil sürücüsünün isteği üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri çağrılmadı. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan sürücü, aracı bulunduğu yerden çıkarabilmesi için kendi tanıdığı çekiciyi çağırdı. Kaza yerine gelen çekici ve vatandaşların da yardımıyla, araç düştüğü yerden kurtarıldı. Tarlaya uçan araçta maddi hasar meydana geldi.
17 Kas 2020 - 09:54 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.