Kocaeli’de feci kaza: 1 ölü
Gebze'de E-5 üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, birden fazla otomobil çarpması sonucu feci şekilde can verdi.
Kaza, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi D-100 karayolu üzeri İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu üzerinden karşıya geçmeye çalışan kadına, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Galip S.Ö. idaresindeki 34 FR 0947 plakalı cip çarptı. Çapmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre uzağa savrulan kadın yola düştü. Yola düşen ve kendisini fark etmeyen 10'a yakın aracın üzerinde geçtiği kadın feci şekilde can verdi.
FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Kadına ilk çarpan otomobilin sürücüsü Galip S.Ö. olayın şoku atlatarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede parçalanan kadının feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Üzerinden kimlik çıkmadığı için kimliği belirlenemeyen kadının cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi ve kimlik tespitinin yapılması amacıyla morga kaldırıldı. Kazaya karışan sürücü Galip S.Ö. ifadesinin alınması için polis merkezine götürülürken, kaza hakkında inceleme başlatıldı.
19 Kas 2020 - 21:52 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.