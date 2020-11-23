Öğretmenler Gününü hazırladıkları kliple kutladılar

Başiskele'de yer alan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde görev alan öğretmenler, Öğretmenler Günü öncesinde öğrencilerinden aldıkları hediyeler ile duygu dolu anlar yaşadı. Aldıkları eğitimler sayesinde kendilerini geliştirerek sağlığına kavuşan ve tedavisi süren öğrenciler, velilerinin de desteğiyle öğretmenlerinin Öğretmenler Gününü kutlamak için klip hazırladılar. Eğitim aldıkları merkezde geçirdikleri anların yer aldığı klipte öğretmenlerine olan duygularını dile getiren öğrenciler, öğretmenlerinin Öğretmenler Gününü de duygu dolu sözlerle kutladılar. Öğretmenler ise kendileri için hazırlanan klipi zaman zaman gözleri dolarak izlediler.