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- 25 Kas 2020 - 16:34

Devrilen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı

Darıca'da otomobilin seyir halindeki nakliye kamyonuna çarpması sonucu kamyon yat yatarken, araç sürücüleri ise kazadan yara almadan kurtuldu.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1445/8 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 U 6041 plakalı Haşim K. idaresindeki otomobil, 43 ZF 3181 plakalı Burhanettin P. idaresindeki nakliye kamyonuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle dengesini kaybeden nakliye kamyonu yan yatarak devrildi. Şans eseri iki sürücüde kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyonu yoldan kaldırabilmek için vinç çağrıldı. Vinç yardımıyla, devrilen nakliye kamyonu kaldırılarak yoldan çekildi. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

25 Kas 2020 - 16:34 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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