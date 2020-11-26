Anasayfa/

Video Galeri /

/ 26 Kas 2020 - 16:50

İmamoğlu, kendisini protesto eden taksicilere tepki gösterdi

İBB tarafından sunulan 6 bin yeni taksi projesinin de ele alınacağı UKOME toplantısı öncesi taksiciler ile Ekrem İmamoğlu arasında gerginlik yaşandı. Başkan İmamoğlu, kendisini yuhalayan taksicilerle tartışarak tepki gösterdi.