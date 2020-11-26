İmamoğlu, kendisini protesto eden taksicilere tepki gösterdi
İBB tarafından sunulan 6 bin yeni taksi projesinin de ele alınacağı UKOME toplantısı öncesi taksiciler ile Ekrem İmamoğlu arasında gerginlik yaşandı. Başkan İmamoğlu, kendisini yuhalayan taksicilerle tartışarak tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu Başkanlığı’nda UKOME (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) toplantısı İstanbul Kongre Merkezi’nde başladı. Toplantının başlamasından önce kongre merkezi önünde bekleyen taksiciler Başkan İmamoğlu’na sıkıntılarını anlatmak istedi. Kısa sürede taksicileri dinleyen Başkan İmamoğlu, daha sonra taksicileri dinlemeyerek Kongre merkezine giriş yaptı. Başkan İmamoğlu’nun kendilerini dinlememesine tepki gösteren taksiciler Başkan İmamoğlu’nu yuhalayarak protesto etti. Yuhalanması üzerine geri dönen Başkan İmamoğlu taksicilere tepki gösterdi. Yaşanan kısa gerginliğin ardından İmamoğlu, salona giriş yaptı.
26 Kas 2020 - 16:50 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.