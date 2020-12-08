Trafik kazasında ölümden dönen karacayı hayata döndürdüler
Kandıra'da trafik kazası sonucu ölümden dönen karaca tedavi altına alındı. Tedavisi 3 haftadır süren karaca, sağlığına kavuşmasının ardından özel alanda yaşamını sürdürecek.
Kandıra'da bir aracın çarpması neticesinde yaralanan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bulundu. Ekipler, yaralı haldeki karacayı hemen Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya içerisindeki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti. Yaralı karaca merkezde tedavi altına alındı. Yaklaşık 3 haftadır tedavisi süren karaca, sağlığına kavuşmasının ardından Ormanya Doğal Yaşam Parkı içerisinde yer alan 'Yaban yaşam alanı' içerisindeki diğer karaca ve hayvanlarla birlikte yaşamını sürdürecek.
"ENGELLİ BİR HAYVAN OLARAK YAŞAMINI SÜRDÜRECEK"
Karacanın sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Selim Sandallı, “Burada Milli Parklar, Sakarya, Kocaeli olmak üzere rehabilitasyon merkezine gelen karaca, geyik, kurt tilki gibi yaban hayvanların müdahalelerini yapıyoruz. Bugün iki yaşında erkek bir karacanın tedavisini yapmaktayız. Karaca trafik kazası sonucu buraya getirildi. Muayenelerinde genel durumu ile ilgili solunum sisteminde sıkıntısı yok. Ama sol arka kemiğinde büyük bir travması var. Eski bir vaka. Gerekli tüm tetkiklerini yaptıktan sonra engelli bir hayvan olarak yaşamını sürdürecek” dedi.
"BİRÇOK YABAN HAYVANIN TEDAVİSİ SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"
Yapılan çalışmalarla hayvanların yaşama döndürüldüğünü belirten Ormanya Doğal Yaşam Alanı şefi Önder Alioğlu, “İçeride bir Karacamızın tedavisini gerçekleştiriyoruz. Şu an gelen Karacamız bir trafik kazası sonucu Milli Parklar ekipleri tarafından bizlere ulaştırıldı. Biz de olay anından itibaren gerekli tedavilerini yapıp rehabilitasyon sürecine başladık. Bugün sağ arka bacağında meydana gelen komplikasyonlardan dolayı tekrar tedavisini devam ettirmekteyiz. Peki sonrasında ne gerçekleşiyor. Bizim hastanemizde tedavi olan hayvanlarımız tekrar doğaya salınma aşamalarına kadar bütün rehabilitasyon çalışmalarını burada gerçekleştirmekteyiz. İçerideki yaban yaşam alanı bölümümüzde tekrar doğaya dönemeyecek olanlar veya doğaya salım öncesinde yetiştirmek üzere bulunan hayvanlardan mevcuttur. Bunlar içerisinde kızıl geyik, alageyik, yılkı atı, karaca, dağ ceylanı gibi farklı hayvan türleri. Yani nesli tükenen ya da popülasyonları azalan hayvanları gerekli şartlar altında tekrardan çoğalana dek doğaya salınım aşamalarına kadar devam etmekteyiz" dedi.
KARACANIN BACAKLARI ALÇIYA ALINDI
Karacanın tedavisi hakkında bilgi veren Alioğlu, "Şu anki karacamızın üç haftadır tedavisi devam etmektedir. Önce veteriner hekimler tarafından bacakları alçıya alındı. Bugün tekrar onun kontrolü, gerekli ilaç tedavisi olarak devam etmektedir. Bu aşamadan sonra tekrardan karantina bölümümüzde, açık alanlarımızda hayvanları izlemeye, sağlıklarını takip etmeye devam edeceğiz. 7 gün 24 saat bir çalışma söz konusu burada. Sonrasında eğer doğaya salım aşamasına ulaşırsa onu bulunduğu noktada gene Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile beraber doğaya salım aşamasını gerçekleştireceğiz. Bunun gibi birçok yaban hayvanın tedavisi sürdürülmektedir. Burada görevli personellerimiz, veteriner hekimlerimiz, biyologlarımız, hayvan bakıcılarımız olarak burada çalışmaktayız. Gece bile vaka olsa buraya gelip tedavilerini yapmaktayız” diye konuştu.
"BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIKLARINDA İLÇE BELEDİYELERİNE DE ULAŞABİLİRLER”
Vatandaşların yaralı bir hayvan gördüklerinde durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirmesi gerektiğini ifade eden Alioğlu, “Vatandaşlarımız tarafından böyle ihbarlar bize ulaşıyor. Bu konuda ne yapmalarını söylememiz gerekirse öncelikle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ulaşmaları gerekmektedir. Ulaştıkları takdirde ekiplerimiz yaralı hayvanı buraya getirmekteler biz de burada tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Böyle bir şeyle karşılaştıklarında ilçe belediyelerine de ulaşabilirler” şeklinde konuştu.
08 Ara 2020 - 11:17 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.