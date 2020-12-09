Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- 09 Ara 2020 - 13:57

Konteyner içinde yüzlerce sahte plaka basıp piyasaya sürdüler

Gebze'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir konteyner içinde sahte plaka basarak piyasaya süren 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Gebze’de sahte plaka basıldığı bilgisine ulaşan  Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında sahte plakaların basıldığı tespit edilen Gebze Denizli Mahallesi’ndeki konteynere operasyon düzenlendi. Operasyonda konteyner içinde yapılan aramalarda 1 adet plaka basma makinesi, 1 adet soğuk damga makinesi, 1 adet plaka boyama makinesi, 2 adet plaka kalıbı, 528 adet plaka basımında kullanılan harf ve rakam kalıpları, 24 adet basılmış plaka ve çok sayıda piyasaya sürülmek üzere basıma hazır plaka, 108 adet plaka kurutma kartonu ile 23 litre plaka boyası ele geçirildi. Konteynerde soğuk damga mühürlü sahte araç plakası basılarak piyasaya sürüldüğü tespit edilen S.K. ve C.Ç isimli iki şahıs ise gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığına götürüldü.
# Kocaeli, Gebze

09 Ara 2020 - 13:57 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Konteyner içinde yüzlerce sahte plaka basıp piyasaya sürdüler mask
Konteyner içinde yüzlerce sahte plaka basıp piyasaya sürdüler
Trafik kazasında ölümden dönen karacayı hayata döndürdüler mask
Trafik kazasında ölümden dönen karacayı hayata döndürdüler
Mazgal köpek caddenin demirbaşı oldu mask
Mazgal köpek caddenin demirbaşı oldu
Romanlar ile polis arasında arbede yaşandı! mask
Romanlar ile polis arasında arbede yaşandı!
Profesyonel futbolcuydu! Bakın neden bıraktı mask
Profesyonel futbolcuydu! Bakın neden bıraktı
Kombi patladı! 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı mask
Kombi patladı! 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL