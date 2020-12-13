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- 13 Ara 2020 - 17:47

Özel halk otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı

Kocaeli’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması denetiminde özel halk otobüsü şoförü polis ekiplerine çay ve kek ikram etti.

İhlas Haber Ajansı
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  İzmit Sanayi Mahallesi Ömertürk Çakal Bulvarında hafta sonu sokağa çıkma yasağı sebebiyle denetim yapan polis ekiplerine özel halk otobüsü şoförü çay ve kak ikram etti. Yakınlarda petrol marketi işleten özel halk otobüs şoförü, polis ekiplerinin yağmur çamur demeden denetim yaptıklarını, bu yüzden polis ekiplerine çay ikram etmek istediklerini ifade etti. Özel halk otobüs şoförü Yakup Sağlam, “Buradaki polis abilerimize havanın soğuk olması sebebiyle çay ikram ettik. Akşam da getirdik, bugün de getirelim dedik. Onlar bizim için burada. Kendimizce böyle bir çalışma yaptık. Ben burada petrol marketi işletiyorum. Gelip geçerken görüyordum havanın soğuk olması sebebiyle çay ve kek ikram ettik. Polis ekipleri yağmur çamur demeden burada kontrol ediyorlar. Sağlık çalışanlarımız da aynı şekilde canla başla mücadele ediyorlar. Bu zor günlerde maske, mesafe, temizlik kurallarına özen gösterelim. Elimizden geldiğince sokağa çıkma yasağına riayet edelim. Herkes elini taşın altına koysun. Görüyoruz ambulanslar her gün gidip geliyor. Bu zor günlerde en azından kendi açımızdan dikkat etmemiz gerekiyor” dedi. Ayrıca, girişi yasak olan sahil yolunu kullanan 10 hafriyat kamyonu sürücüsüne toplam bin 320 TL para cezası kesildi.

# İzmit

13 Ara 2020 - 17:47 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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