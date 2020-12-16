Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- 16 Ara 2020 - 23:17

Mağazalara dadanan hırsızlar polise yakalandı 

İzmit’te bulunan bir AVM’deki mağazalardan hırsızlık yaptıkları belirlenen biri çocuk 6 kişi, polis ekipleri tarafından İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri

Alınan bilgiye göre 8 Aralık günü İzmit’te bulunan bir AVM’ deki iş yerlerinde, bazı ürünlerin kaybolduğunun belirlenmesi üzerine iş yeri çalışanları durumu polise bildirdi. Yapılan ihbar üzerine gerçekleştirilen incelemeler esnasında, AVM’lere giren ve mağazalara dağılan kişilerin mağazalarda dolaştıkları esnada denemek için aldıkları ürünlerin, kabinde alarmını sökerek çaldıkları tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, olayın 7 kişi tarafından farklı mağazalarda gerçekleştirildiğini belirledi.

BENZER YÖNTEMLERLE HIRSIZLIK YAPIYORLAR

Yapılan araştırmalarda sadece İzmit’te bu sistem ile 4 bin TL değerinde mal çaldığı belirlenen ve Kocaeli’nde farklı mağazalarda da benzer şekilde hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüpheliler, polisin İstanbul’da  düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan, 6 ayrı suçtan sabıkalı E.K, 6 ayrı suçtan sabıkalı H.İ., 3 ayrı suçtan sabıkalı Y.Y.  ve Y.Y . E.B.  ile  yaşı küçük olduğu öğrenilen F.C.K. yakalanarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri devam şüphelilerin daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edilmeleri bekleniyor. 

# Kocaeli, İstanbul, İzmit

16 Ara 2020 - 23:17 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Mağazalara dadanan hırsızlar polise yakalandı  mask
Mağazalara dadanan hırsızlar polise yakalandı 
Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının arabasını modifiye etti mask
Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının arabasını modifiye etti
Havaya rağmen Kocaeli’de sokaklar tıklım tıklım doldu mask
Havaya rağmen Kocaeli’de sokaklar tıklım tıklım doldu
441 yıllık eser açılmak için gün sayıyor mask
441 yıllık eser açılmak için gün sayıyor
Çelik kasa hırsızları polise yakalandı mask
Çelik kasa hırsızları polise yakalandı
Özel halk otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı mask
Özel halk otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL