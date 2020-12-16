Mağazalara dadanan hırsızlar polise yakalandı 

Alınan bilgiye göre 8 Aralık günü İzmit’te bulunan bir AVM’ deki iş yerlerinde, bazı ürünlerin kaybolduğunun belirlenmesi üzerine iş yeri çalışanları durumu polise bildirdi. Yapılan ihbar üzerine gerçekleştirilen incelemeler esnasında, AVM’lere giren ve mağazalara dağılan kişilerin mağazalarda dolaştıkları esnada denemek için aldıkları ürünlerin, kabinde alarmını sökerek çaldıkları tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, olayın 7 kişi tarafından farklı mağazalarda gerçekleştirildiğini belirledi.

BENZER YÖNTEMLERLE HIRSIZLIK YAPIYORLAR

Yapılan araştırmalarda sadece İzmit’te bu sistem ile 4 bin TL değerinde mal çaldığı belirlenen ve Kocaeli’nde farklı mağazalarda da benzer şekilde hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüpheliler, polisin İstanbul’da düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan, 6 ayrı suçtan sabıkalı E.K, 6 ayrı suçtan sabıkalı H.İ., 3 ayrı suçtan sabıkalı Y.Y. ve Y.Y . E.B. ile yaşı küçük olduğu öğrenilen F.C.K. yakalanarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri devam şüphelilerin daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edilmeleri bekleniyor.