Dünya’da ilk kez bir Cihar Yar-i Güzin takımı yapıldı! Hemde Kocaeli'de

Hattat Mahmut Şahin ve öğrencileri, Kilis’te bulunan 3 caminin Cihar Yar-i Güzin takımları olmadığını öğrenince çalışma başlattı. Şahin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise Sanat öğretmeni olan 3 öğrencisinin ve Büyükşehir Belediyesi Konservatuarındaki öğrencilerin de aralarında olduğu 12 kişilik ekibiyle atölyeye girdi. Sahin ve öğrencileri, yaklaşık 1 ay süren çalışma sonucunda Dünya’da ilk kez uygulanan akkase tekniği kullanarak Cihar Yar-i Güzin takımlarını tamamladı. Hazırladıkları Cihar Yar-i Güzin takımlarını SEKA Kültür Evleri’de sergileyen Şahin ve öğrencileri, eserleri 1 hafta sonra camilere takılmak için Kilis’e gönderecek.



MADDİYAT GÖZETMEDEN ALLAH RIZASI İÇİN YAPTILAR



Yapılan calışmayı Allah rızası için çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyleyen Sanat eğitmenliği yapan ve bu projenin sorumlularından olan Merve Kaya Kızılkaya, “12 arkadaşımla beraber bu yazıları hazırladık. Yaklaşık 2-3 hafta sürdü. Hızlı bir şekilde yetiştirmeye çalıştık. 16 tane yazıyı biz yazdık, 2 camii 8’er 8’er. Bir takımı da yine 8 taneyi de ebrucu arkadaşlarımız hazırladı, akkase tekniğini kullanarak. Yaptıkları işi maddiyat gözetmeden Allah rızası için yaptıklarını belirten Kızılkaya,”18 senedir Mahmut Hocamızdan en çok duyduğumuz kelime Allah rızası. Bu işinde sanırım en keyifli tarafı bu. Maddiyat her zaman hayatta karşımıza çıkabiliyor ama bu sanatı bu fırsatla böyle bir fırsatla değerlendirmek bizim için ekstra keyif veriyor. Yine aynı şekilde hazırlamaya da nereden talep gelirse hazırlamaya devam ediyoruz. Yeri çok önemli değil yani bir köy camisinde olabilir, tarihi bir camide olabilir. Yeter ki talep olsun, boş olsun biz hazırlamaya razıyız. Keyif alıyoruz” dedi.



DÜNYA’DA İLK KEZ BİR CİHAR YAR-İ GÜZİN TAKIMI YAPILDI



Dünyada ilk kez akkase tekniği ile bir cari güzin takımı yapıldığını söyleyen hattat Mahmut Şahin, “Suriye mevzusundan dolayı İrfan Altıkardeş, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü, Kilis’e gitti ve Kilis’teki camilerde herhangi bir Cihar Yar-i Güzin takımının olmadığını ki bir Osmanlı geleneğidir. Olmadığını gördü ve bana haber verdi. Biz daha önce bu çalışmaları Demirali Kurtulmuş abimizin koordinasyonunda yapıyorduk ve ilk kez Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarındaki öğrencilerimizle beraber yaptık. Hatta burada ilk olarak ebru sanatında akkase denilen teknikle ilk kez yani Dünya’da ilk kez benim bildiğim ilk kez bir Cihar Yar-i Güzin takımı yapılıyor. Onu da ebrucu arkadaşlarımız yaptılar” diye konuştu.



“FİSEBİLİLLAH YAZIP GÖNDERMİŞ BİR GRUBUN BAŞINDAYIM”



300’ün üzerinde camiye fisebilillah yazıp göndermiş bir grubun başında olduğunu söyleyen Mahmut Şahin, “Bu benim hayalimdi. Daha önce yıllar öncesi Hüseyin Kutlu hocamın yazılarını görüp, ’Keşke bir zülfesini ben yapsaydım da bir camide torun torbaya bunun zülfesini de ben yaptım diyebileyim’ diye bir hayal vardı bende. Şu anda herhalde 300’ün üzerinde caminin Cihar Yar-i Güzin takımlarını fisebilillah yazıp göndermiş bir grubun başındayım öğrenci grubumla beraber. Elhamdülillah yani çok büyük bir keyif. Hele de gidip yerinde gördüğünüz zaman çok çok keyifli oluyor. İnşallah Orhan arkadaşımız Gaziantep bölge müdürümüz bunları yerine asacak. Böyle keyifli bir organizasyonun içerisinde olmaktan onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.