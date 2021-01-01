Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- 01 Oca 2021 - 09:30

Alkollü yakalanınca, “Babam koronavirüsten öldü” dedi

Kocaeli’nde jandarma denetimine takılan ve 1.99 promil alkollü olduğu tespit edilen şahıs, babasının korona virüsten hayatını kaybettiğini söyleyerek, kendisini bırakmalarını talep etti. Ehliyetine de el konulan şahsa ceza yazıldı.

İzmit ilçesi D-650 karayolu üzerinde,  Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yılbaşı kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı. Jandarma köpeği ‘Sıtma’ isimli köpeğinin de yer aldığı denetimde, ekipler durdurdukları araçlarda sürücülerin izin belgelerinin olup, olmadığını sordu. GBT sorgulamasının da yapıldığı denetimde, aynı zamanda alkol kontrolü de yapıldı. Belgesi olanlara geçiş hakkı verilirken, kısıtlamayı ihlal edenler hakkında ise cezai işlem uygulandı. Diğer yandan jandarma köpeği Sıtma ile de araçlar didik didik arandı.Kontroller sırasında durdurulan otomobil sürücüsü Emre Ö'ye izin belgesi soruldu. Şahsın davranışlarından şüphelenen ekipler, alkol kontrolü yaptı.

3 BİN 150 TL CEZA

Yapılan kontrolde Emre Ö'nün, 1.99 promil alkollü olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerine babasının korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini söyleyen şahıs, kendisini bırakmalarını talep etti. Daha sonra otomobiline binmek isteyen şahıs, jandarma tarafından cezai işlem uygulanmak üzere aracından uzaklaştırıldı.Ekipler tarafından şahsın yapılan sorgulamasında daha öncede alkollü araç kullandığı belirlendi. Şahsa, kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL para cezası kesilirken, aynı zamanda alkollü araç kullanması sebebiyle ehliyetine el konuldu. Aynı zamanda şahsa, trafik kurallarını ihlalden de cezai işlem uygulandı. Ehliyetine el konulduğunu duyan şahıs, “Ehliyetime el konulduysa arabamı satarım” dedi.

# Kocaeli, İzmit

01 Oca 2021 - 09:30 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yeni yıla saatler kala Kocaeli sokakları sessizliğe büründü mask
Yeni yıla saatler kala Kocaeli sokakları sessizliğe büründü
Yaşlı çiftin ısınmak için klimasını açtıkları araç alev alev yandı mask
Yaşlı çiftin ısınmak için klimasını açtıkları araç alev alev yandı
Tartıştığı husumetlisini silahla vurdu mask
Tartıştığı husumetlisini silahla vurdu
Trafik ışıklarında duran tıra arkadan çarptı mask
Trafik ışıklarında duran tıra arkadan çarptı
Maşukiye'ye gelen turistlere büyük şok! Ceza kesildi mask
Maşukiye'ye gelen turistlere büyük şok! Ceza kesildi
Deprem anında pencereden atladı mask
Deprem anında pencereden atladı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL