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- 01 Oca 2021 - 13:15

Uzun süredir beklenen yağmur yeni yılın ilk sabahında yağdı

Beklenen mevsim yapışlarının düşmemesi sebebi ile kuraklığı barajların düşen seviyesinden hissedildiği Kocaeli yeni yılın ilk gününe yağmur ile uyandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli’de uzun süredir beklenen yağmur yeni yılın ilk sabahında geldi. 2020 yılında hava sıcaklıklarının yüksek olması ve beklenen yağışların düşmemesi sebebi ile Kocaeli'nin su seviyesini karşılayan barajların seviyesinde büyük ölçüde düşüş meydana geldi. Yaşanan kuraklık sebebi ile vatandaşların tedirginlik yaşadığı Kocaeli'de vatandaşlar 2021 yılının ilk sabahına yağmur ile uyandı. Sağanak yağışın etkili olduğu Kocaeli'de, yağış vatandaşları da sevindirdi.

"KURAKLIK GİDER"

Uzun süredir yağmur olmadığını belirten Erdal Mutlu, “Ben 50 yaşına geldim böyle bir şey görmedim. Uzun zamandır yağmur yok, insanlık için kötü. Barajlarımız boşaldı. Su doluluk oranları baya bir düştü. Kış aylarında yağmur tam olarak gelmedi. İnşallah bolca yağar da bu kuraklık gider, barajlarımız suyla dolar insanlarda rahat eder. İleriki senelerde kuraklık geliyor su savaşları olacak deniliyor bu da çok kötü bir şey. İnsanların bu suya altın gibi değer verip, minnet edip tasarruflu kullanmaları gerekiyor. İster bulaşıkta olsun ister başka bir şeyde olsun. Bu hiçbir şeye benzemez. Hastalık gelip geçer bekli ama susuzluk geçmez, bu da insanlığın sonu olur. O yüzden çok dikkat edip bu Allah’ın verdiği nimetin kıymetini bilip tasarruf etmemiz lazım. İnşallah Rabbim yağmurlarımızı bol yağdırır da barajlarımız dolar biz de rahat ederiz” dedi.

# Kocaeli

01 Oca 2021 - 13:15 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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