Türkiye beşik gibi sallanıyor! 45 dakika arayla iki deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 17.17'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Öte yandan, aynı bölgede saat 16.30'da 3.6 şiddetinde depremle sallanmıştı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 17.17'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.3 OLARAK ÖLÇTÜ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki depremin büyüklüğünü 4.3 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.
3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ
Öte yandan AFAD'ın verilerine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldi. Saat 16.30'da meydana gelen depremin derinliği ise 8.58 km olarak açıklandı.
03 Oca 2021 - 18:34 - Gündem
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.