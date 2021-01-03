Türkiye beşik gibi sallanıyor! 45 dakika arayla iki deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 17.17'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.3 OLARAK ÖLÇTÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki depremin büyüklüğünü 4.3 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Öte yandan AFAD'ın verilerine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldi. Saat 16.30'da meydana gelen depremin derinliği ise 8.58 km olarak açıklandı.