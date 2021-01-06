Aranan 21 kişi polise yakalandı

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, işlemiş oldukları hırsızlık, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlardan, haklarında kesinleşmiş 1 ile 7 yıl arasında hapis cezası bulunan 21 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda işledikleri çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan hükümlülerin tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.