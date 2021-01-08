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- 08 Oca 2021 - 15:44

Ocak ayında denizin keyfini çıkardı

Başiskele sahilinde bir vatandaş, güneşli havanın tadını Ocak ayında denize girerek çıkardı.

Beklenen kar yağışının henüz gerçekleşmediği  Kocaeli’de bir kişi, güneşli havayı görünce Ocak ayında denize girdi. Başiskele sahilinden İzmit Körfezi'nin sularına kendini bırakan vatandaş, kış mevsimine aldırmadan kulaç atarak denizin tadını çıkardı. Vatandaşın kış ortasında deniz keyfi yapma anları ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
# Kocaeli, İzmit

08 Oca 2021 - 15:44 - Gündem

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