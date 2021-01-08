1 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Çayırova'da kontrolden çıkan cipin dinlenme tesisine dalması sonucu 1 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaraladığı kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
Kaza, Çayırova TEM Otoyolu Şekerpınar Gişeleri mevkiinde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Naci A. idaresindeki 65 NV 246 Nissan marka cip, bir anda yoldan çıkarak dinlenme tesisine daldı. Cip tesiste park halinde bulunan 3 otomobile çarpıp yayaların arasına daldı. Naci A. daha sonra aracından inerek elindeki bıçakla kendisine zarar vermeye çalıştı. Kazada Naci A., eşi Semra Kahramanoğlu A. ve yayalar ve cipin çarptığı otomobillerde bulunan toplam 8 kişi yaralandı. O anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Hızla gelen cipin otomobil ve yayaların arasına dalması an be an görüntüye yansıdı. Kazanın ardından oluşan panik ve sürücüyü sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar da görüntü de yer aldı.
08 Oca 2021 - 18:53 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.