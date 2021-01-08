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- 08 Oca 2021 - 23:20

Otomobil ile çarpışan tır bariyerleri parçaladı, TEM trafiğe kapandı

Kartepe TEM otoyolunda otomobille çarpışan tır bariyerleri parçaladı. Kazada hurdaya dönen araçların sürücüleri yara almadan kurtulurken, TEM trafiğe kapandı

İhlas Haber Ajansı
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Kaza saat 21.30 sıralarında Kartepe TEM otoyolu Tepetarla mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hidayet C. idaresindeki 34 CES 751 plakalı Fiat marka otomobil, seyir halinde Yaşar S. idaresindeki 06 CCD 512 plakalı Mercedes marka tır ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle sürüklenen tır bariyerleri parçalayarak yol ortasında makasladı. Kazada hurdaya dönen araçların sürücüleri yara alamadan kurtulurken, tırın delinen yakıt deposundan sızan akaryakıt yola saçıldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alarak kapanan yoldaki trafiği dinlenme tesisi içindeki yola yönlendirerek yığılma oluşmasını önledi. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, temizlenen yol daha sonra trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

# yardım

08 Oca 2021 - 23:20 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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