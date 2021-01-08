Otomobil ile çarpışan tır bariyerleri parçaladı, TEM trafiğe kapandı
Kartepe TEM otoyolunda otomobille çarpışan tır bariyerleri parçaladı. Kazada hurdaya dönen araçların sürücüleri yara almadan kurtulurken, TEM trafiğe kapandı
Kaza saat 21.30 sıralarında Kartepe TEM otoyolu Tepetarla mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hidayet C. idaresindeki 34 CES 751 plakalı Fiat marka otomobil, seyir halinde Yaşar S. idaresindeki 06 CCD 512 plakalı Mercedes marka tır ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle sürüklenen tır bariyerleri parçalayarak yol ortasında makasladı. Kazada hurdaya dönen araçların sürücüleri yara alamadan kurtulurken, tırın delinen yakıt deposundan sızan akaryakıt yola saçıldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alarak kapanan yoldaki trafiği dinlenme tesisi içindeki yola yönlendirerek yığılma oluşmasını önledi. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, temizlenen yol daha sonra trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
08 Oca 2021 - 23:20 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.