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- 10 Oca 2021 - 17:56

Konyaspor, Kocaelispor'un stadı için üzüldü!

Fatih Karagümrük karşısındaki 2-1'lik mağlubiyeti hakkında konuşan Konyaspor Yardımcı Antrenörü Osman Zeki Korkmaz, “Ağır zemin şartlarında bir sakat oyuncu verdik, maçı kaybetmekten daha çok üzüntü yaşadık” dedi.

İhlas Haber Ajansı
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Süper Lig'in 18. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Fatih Karagümrük'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonunda açıklamalarda bulunan Konyaspor Yardımcı Antrenörü Osman Zeki Korkmaz, "Oyun formatına uymamız gerekiyordu. Rakip ligin sahip olduğu topu iyi kullanan takımlarından birisi. Hatta en az top kaybıyla oynayan ikinci takımı. Ceza sahası etrafında ve içinde kalabalık hücum eden bir takım. İşin aslı ilk golü yediğimiz anda Guilerme’nin sakatlığı vardı. Bu noktada eksikliğimizi gördü Karagümrük. Bugünün saha şartlarına Karagümrük bizden daha iyi tepki verdi. Kendi oyun planımızı uygulayamama nedenimiz saha şartları. İki takımı da etkiledi ama biz biraz daha geç tepki verdik. Öte yandan ağır zemin şartlarında bir sakat oyuncu verdik. Maçı kaybetmekten daha çok üzüntü yaşadık. Umarım çok ciddi değildir. Fiziksel olarak futbolcuların nasıl bir tahribata uğradığını bir gün sonra daha net anlayabiliyoruz. İki takım için de umut ediyorum, daha fazla sakatlık olmaz” dedi.

10 Oca 2021 - 17:56 - Spor

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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