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- 10 Oca 2021 - 23:41

Başkent'te deprem! 4.5 büyüklüğünde

Ankara'da saat 22.53’te merkez üssü Kalecik olan bir deprem meydana geldi.

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AFAD verilerine göre 4,5 büyüklüğünde olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, Kalecik'te bazı vatandaşlar depremin ardından sokağa çıktı.

10 Oca 2021 - 23:41 - Gündem

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