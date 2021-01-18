Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- 18 Oca 2021 - 11:19

Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları

Başiskele'de poşet, tahta ve leğenlerle yokuşlara koşturan çocuklar, kayak yapmanın keyfini sürdü.

Kocaeli’de etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çocuklar ise bunu fırsata çevirdi. Arkadaş grubuyla bir araya gelen çocuklar, ellerine aldıkları poşet, tahta ve leğenlerle yokuşların olduğu alanlara koştu. Soğuktan korunmak için eldiven, atkı ve berelerini takan çocuklar, poşet, tahta ve leğenleri kullanarak gönüllerince kaydı. Kartopu oynamayı da ihmal etmeyen çocuklar, kardan adam da yaparak keyifli vakit geçirdi. Arkadaşlarıyla birlikte kayan çocuklardan Akif Yılmaz, “Çok güzeldi. Çok eğlendik. Kızak, muşamba ve leğenlerle kayıyoruz. Günüm güzel geçiyor. Kartopu savaşı da yapıyoruz, kardan adam da yapıyoruz” dedi.
# Kocaeli

18 Oca 2021 - 11:19 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları mask
Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları
Beyaza bürünen Kocaeli havadan görüntülendi mask
Beyaza bürünen Kocaeli havadan görüntülendi
Lapa lapa kar altında denetimler sürdü mask
Lapa lapa kar altında denetimler sürdü
Saadet Partisi, Büyükşehir’in hevesini kursağında bıraktı mask
Saadet Partisi, Büyükşehir’in hevesini kursağında bıraktı
Bylock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı mask
Bylock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı
Ormanlık alanda kayboldular! Donmamak için bakın ne yaptılar mask
Ormanlık alanda kayboldular! Donmamak için bakın ne yaptılar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL