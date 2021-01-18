Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları
Başiskele'de poşet, tahta ve leğenlerle yokuşlara koşturan çocuklar, kayak yapmanın keyfini sürdü.
Kocaeli’de etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çocuklar ise bunu fırsata çevirdi. Arkadaş grubuyla bir araya gelen çocuklar, ellerine aldıkları poşet, tahta ve leğenlerle yokuşların olduğu alanlara koştu. Soğuktan korunmak için eldiven, atkı ve berelerini takan çocuklar, poşet, tahta ve leğenleri kullanarak gönüllerince kaydı. Kartopu oynamayı da ihmal etmeyen çocuklar, kardan adam da yaparak keyifli vakit geçirdi. Arkadaşlarıyla birlikte kayan çocuklardan Akif Yılmaz, “Çok güzeldi. Çok eğlendik. Kızak, muşamba ve leğenlerle kayıyoruz. Günüm güzel geçiyor. Kartopu savaşı da yapıyoruz, kardan adam da yapıyoruz” dedi.
18 Oca 2021 - 11:19 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.