Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- 18 Oca 2021 - 18:19

Önce cansız cesedi ardından aracı çıkarıldı

Kartepe'de kaybolduktan 5 gün sonra bulunan cesedi bulunan doktor Uğur Tolun’un, aracı düştüğü dereden çıkarıldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri

Edinilen bilgiye göre,  Kocaeli’de özel bir hastanede çalışan ve 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Dr. Uğur Tolun’un cansız bedenine evinin 150 metre ilerisinde bulunan menfezde ulaşıldı. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı 51 yaşındaki Tolun’un cansız bedeni, 200’ün üzerinde arama kurtarma ekibince sürdürülen arama çalışmalarının 5. gününde bulundu.

150 METRE İLERİDE

Tolun’un oturduğu sitenin 150 metre ilerisinde bulunan ve kullanılmayan tren yolunun altından geçen menfeze aracıyla düştüğü tespit edildi. Ekipler, Kartepe’nin neredeyse her yanını didik didik aradı. 5. günde ise aramaların sürdüğü alan genişletildi. JAK, AFAD, AKUT ve diğer Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan timler Uğur Tolun’un aracını, evinin 150 metre ilerisinde bulunan menfezde tespit etti. Aracın içinde ise Uğur Tolun’un cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen Uğur Tolun’un yakınları birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze detaylı otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Cenazenin alınışının ardından Tolun’un aracı da düştüğü yerden çıkarıldı.
# Kocaeli

18 Oca 2021 - 18:19 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Murat Usta - Nasıl bi arama yapılıyor da 5 gün sonra evinin 150 metre uzağında bulunuyor..

Hani bir söz vardır,

- el, elin eşeğini türkü çağıra çağıra aramış..

Bu mantıkla mı arama yapıldı...?

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 18 Ocak 20:19

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Önce cansız cesedi ardından aracı çıkarıldı mask
Önce cansız cesedi ardından aracı çıkarıldı
TEM'de arızalanan minibüse tır çarptı: 2 yaralı mask
TEM'de arızalanan minibüse tır çarptı: 2 yaralı
Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları mask
Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları
Beyaza bürünen Kocaeli havadan görüntülendi mask
Beyaza bürünen Kocaeli havadan görüntülendi
Lapa lapa kar altında denetimler sürdü mask
Lapa lapa kar altında denetimler sürdü
Saadet Partisi, Büyükşehir’in hevesini kursağında bıraktı mask
Saadet Partisi, Büyükşehir’in hevesini kursağında bıraktı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL