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- 21 Oca 2021 - 20:34

3 bin doları saniyeler içinde çaldı

İzmit'te bir döviz bürosundan 3 bin doları ‘tırnakçılık’ yöntemiyle çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı ise güvenlik kamarasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, 11 Ocak tarihinde İzmit'te faaliyet gösteren bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, döviz bürosuna gelen bir şahıs döviz bozdurmak istediğini söyledi. Bürodaki görevlinin paraları bozdurduğu sırada şahıs, elindeki 3 bin doları aldı. Şahıs daha sonra görevli ile tartışmaya başladı. Daha sonra şahıs, ‘tırnakçılık’ yöntemi ile aldığı 3 bin doları alarak kayıplara karıştı. Olayı fark eden döviz bürosu görevlileri, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, 3 bin doları çalan şahsın M.R. olduğu belirlendi. Şahıs polis ekipleri tarafından İstanbul Beyoğlu’nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın ‘yankesicilik’ suçundan çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi. M.R.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın döviz bürosu görevlisinin elinden 3 bin doları aldığı ve kadının ilgisini dağıtmak amacı ile tartışmaya başladığı görülüyor.

# İstanbul, İzmit, yardım

21 Oca 2021 - 20:34 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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