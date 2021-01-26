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- 26 Oca 2021 - 09:18

Koronavirüsü hiçe sayıp kumar masasında yakalandılar!

İzmit ve Gebze’de bulunan iki iş yerine düzenlenen baskında 21 kişiye çeşitli ihlal ve kısıtlamalara uymamaktan işlem yapıldı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan bir duyumun değerlendirilmesi sonucu İzmit’te bulunan bir işletmeye baskın yapıldı. Yapılan baskında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde kumar oynayan 6 kişi yakalandı. Şahıslara kumar oynamak, sosyal mesafe ve maske takma ihlallerinden ayrı ayrı para cezası uygulandı. Gebze’de bulunan bir lokalde kumar oynanmak için toplanıldığına dair ihbar alınca hemen harekete geçti. İş yerine yapılan baskında içeride bulunan ve koronavirüse karşı alınan tedbirlere uymayan 15 kişi yakalandı. Yakalananlara sokağa çıkma yasağı ihlali, maske ve mesafe tedbirlerine uymamaktan ayrı ayrı idari para cezası kesildi. Ayrıca 5 kişiye kumar oynadıkları için, 1 kişiye ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.
# Kocaeli, İzmit, Gebze

26 Oca 2021 - 09:18 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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