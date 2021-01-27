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- 27 Oca 2021 - 11:35

Lodos şiddetlendi, dalgaların vurduğu sahil gölete döndü

İzmit'te etkili olan lodos fırtınası sebebi ile oluşan dev dalgalar sahillere vurdu. İzmit ilçesinde sahil kesiminde bulunan bir otopark, yükselen dalgalar sebebi ile gölete döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı uyarı verdiği  Kocaeli’yi sağanak yağış ve lodos etkisi altına aldı. Gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodos sebebi, İzmit Körfezi’ndeki dalgalar sahili bastı. İzmit ilçesindeki sahil kesiminde bulunan otopark ve yol, lodos fırtınası oluşan dev dalgalar sebebi ile su altında kaldı. Dalgaların ara ara 1 metre yüksekliğe kadar ulaştığı sahil kesimindeki otoparkta park halinde bulunan araçlar suyun içinde kaldı. Sahil kısmında bulunan yolda ilerleyen araçlar ise göle dönen yoldan geçemedi. Araç sürücüleri tekrar geri dönmek zorunda kaldı. Öte yandan, lodos ve sağanak yağışın gün boyunca kentte hakim olması bekleniyor.
# Kocaeli, İzmit

27 Oca 2021 - 11:35 - Gündem

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