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- 29 Oca 2021 - 14:59

Kocaeli'de bir takside bakın kaç kaçak göçmen çıktı?

Körfez'de, polis ekibinin durdurduğu takside Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. 

Demirören Haber Ajansı
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  Körfez TEM Otoyolu’nda uygulama yapan polis ekipleri, fazla yolcu bulunan taksiyi durdurdu. Taksiden Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen çıktı. Taksiye Gebze’den bindikleri belirlenen kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Taksi sürücüsü C.D. hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldı.

 
# Gebze, Körfez

29 Oca 2021 - 14:59 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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