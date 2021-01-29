Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- 29 Oca 2021 - 20:51

Doğum günü partisinde yakalandı, 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti

 Darıca’da bulunan ve parti verilen bir villaya düzenlenen operasyonda hakkında çeşitli suçlardan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polislere 1 milyon TL rüşvet teklif ettiği iddia edilen kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri

Alınan bilgiye göre Darıca Bayramoğlu Mahallesinde bulunan lüks bir villada parti yapıldığı ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 28 Ocak günü villaya baskın düzenleyen ekipler, kendisini S.A.K. olarak tanıtan kişinin aslında resmi belgede sahtecilik ve sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama suçlarından toplamda 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.K. olduğu tespit edildi. Polislere kendisini serbest bırakmaları karşılığında 500 bin TL nakit para ve 500 bin TL değerinde yatını rüşvet olarak teklif eden O.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Villada bulunan ve düzenlenen doğum günü partisine katılanlara ise koronavirüs tedbirlerine uymamaktan adli işlem yapıldı.
# Kocaeli, koronavirüs

29 Oca 2021 - 20:51 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Doğum günü partisinde yakalandı, 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti mask
Doğum günü partisinde yakalandı, 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti
Kocaeli'de bir takside bakın kaç kaçak göçmen çıktı? mask
Kocaeli'de bir takside bakın kaç kaçak göçmen çıktı?
Abisini kıskandığı için başladığı sporda başarıdan başarıya koşuyor mask
Abisini kıskandığı için başladığı sporda başarıdan başarıya koşuyor
Silahlı saldırganın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Silahlı saldırganın görüntüleri ortaya çıktı!
Lodos şiddetlendi, dalgaların vurduğu sahil gölete döndü mask
Lodos şiddetlendi, dalgaların vurduğu sahil gölete döndü
Koronavirüsü hiçe sayıp kumar masasında yakalandılar! mask
Koronavirüsü hiçe sayıp kumar masasında yakalandılar!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL