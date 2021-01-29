Doğum günü partisinde yakalandı, 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti

Alınan bilgiye göre Darıca Bayramoğlu Mahallesinde bulunan lüks bir villada parti yapıldığı ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 28 Ocak günü villaya baskın düzenleyen ekipler, kendisini S.A.K. olarak tanıtan kişinin aslında resmi belgede sahtecilik ve sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama suçlarından toplamda 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.K. olduğu tespit edildi. Polislere kendisini serbest bırakmaları karşılığında 500 bin TL nakit para ve 500 bin TL değerinde yatını rüşvet olarak teklif eden O.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Villada bulunan ve düzenlenen doğum günü partisine katılanlara ise koronavirüs tedbirlerine uymamaktan adli işlem yapıldı.