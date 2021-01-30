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- 30 Oca 2021 - 17:02

Günlük kiralık evdeki cinayet şüphelisi Kocaeli’de yakalandı

Şişli'de günlük kiralık evde yaşanan cinayetin şüphelisi Kocaeli’nde yakaladı. Emniyette işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edilirken, şahısların cinayetin işlendiği apartmana girişleri kameraya yansıdı.

Mecidiyeköy Ağaoğlu sokakta geçtiğimiz cuma günü günlük kiralık evde üç arkadaş arasında meydana gelen tartışma çıkmış, Rasim Kocaman isimli kişi vurularak hayatını kaybetmişti. Şüphelilerden biri yakalanırken bir de kaçarak kayıplara karışmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından diğer şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

30 Oca 2021 - 17:02 - Asayiş

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