Kısıtlama ihlalinden tutanak tutan polislerin gerçek olduğuna inanmadı
İstanbul’da geçerli olan çalışma izniyle geldiği Kocaeli’de denetimlere takılarak ceza yiyen şahıs, “Ben sizin polis olduğunuzu nerden bileyim” diyerek polislere çıkıştı. Şahsın şirket avukatı ile telefonda görüşen polisler ise polis kimliklerini gösterdikleri şahıs ve 3 arkadaşı hakkında kısıtlama ihlali nedeniyle tutanak tuttu
Olay, İzmit Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul’dan arkadaşları Mecit K. İdaresindeki 34 LL 7912 plakalı araca binen Batuhan E., Kübra E. ve Sibel A. Kocaeli’ne geldi. Burada polis ekiplerinin denetimlerinde durdurulan araçtan inen 4 arkadaşın sokağa çıkma izinleri olmadığı belirlendi. Tespitin ardından polis ekiplerinin kısıtlama ihlalinden tutanak tuttuğunu gören Batuhan T., İstanbul’da çalıştığı şirketten çalışma iznini gösterdi. İzninin sadece İstanbul’da geçerli olduğunu söyleyen polis ekiplerinin tutanak yazmaya devam etmesine itiraz eden Batuhan E., polislere “Ben sizin polis olduğunuzu nerden bileyim” diyerek şirketinin avukatını aradı.
ÜNİFORMALI POLİS EKİPLERİNE İNANMAYINCA POLİSLERİ BİLE ŞAŞIRTTI
Polis ekipleri, polis araçlarının plakalarını cep telefonu ile fotoğraflamaya çalışan Batuhan E.’ye polis araçları üzerindeki sicil numaralarından sorgu yapabileceğini söylediler. Daha sonra Batuhan E.’nin uzattığı telefondaki şirket avukatı ile görüşen ekipler, avukata durumu izah ettiler. Avukatın, Batuhan E.’nin kendisine polis olduklarından şüphelendiğini söylediğini iletmesi üzerine şaşıran polis memuru, “Resmi üniformalı, uygulama noktasında görev yapan burada dört tane polis memuru birlikteyiz. Bundan mı endişe duymuş beyefendi” dedi.
ÖNCE POLİS KİMLİKLERİNİ GÖSTERİP DAHA SONRA TUTANAK TUTTULAR
Polis ekipleri daha sonra kendilerine inanmayan Batuhan E.’ye polis kimliklerini gösterdiler. Ekipler daha sonra ceza yememek için çaba gösteren Batuhan E. ve 3 arkadaşı hakkında korona virüs önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalinden tutanak tuttu.
İZİNSİZ DENETİMLERE YAKALANINCA BASIN MENSUBUNA TEPKİ GÖSTERDİ
Denetimlerde ayrıca durdurulan 34 LS 3867 plakalı bir başka otomobilde ise sokağa çıkma izinleri olmadığı belirlenen Nurgül K. ve Selcan K. hakkında da polis ekiplerince tutanak tutuldu. Sokağa çıkma izinlerinin olmamasına rağmen otomobille gezinti yaparken denetimlere takılan 2 şahıs ise kendilerini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösterdi.
31 Oca 2021 - 18:23 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.