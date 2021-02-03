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- 03 Şub 2021 - 17:38

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Gebze'de bir geri dönüşüm fabrikasının depolama alanında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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Yangın, Gebze ilçesindeki bir geri dönüşüm firmasına ait depolama alanında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.
# Gebze

03 Şub 2021 - 17:38 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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