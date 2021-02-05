Araçları ile takla attılar, 3 bin 150’şer TL ceza yediler
Derince'de kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenince 3 bin 150’şer TL ceza kesildi.
Olay, Derince Esentepe Mahallesi Elvada Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin K. idaresindeki 34 PV 4604 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, kontrolden çıkarak alt geçit içerisinde takla attı. Otomobilde bulunan sürücü Hüseyin K. ve yanındaki Lütfi N. kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazada otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin motor kısmında çıkan yangını büyümeden söndürdü. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Hüseyin K. ve Lütfi N.’nin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlendi. Ekipler tarafından şahıslara 3 bin 150’şer TL para cezası kesildi. Şahıslar daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
05 Şub 2021 - 23:35 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.