Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- 05 Şub 2021 - 23:35

Araçları ile takla attılar, 3 bin 150’şer TL ceza yediler

Derince'de kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenince 3 bin 150’şer TL ceza kesildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri

Olay,  Derince Esentepe Mahallesi Elvada Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin K. idaresindeki 34 PV 4604 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, kontrolden çıkarak alt geçit içerisinde takla attı. Otomobilde bulunan sürücü Hüseyin K. ve yanındaki Lütfi N. kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

İNCELEME BAŞLATILDI


Kazada otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin motor kısmında çıkan yangını büyümeden söndürdü. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Hüseyin K. ve Lütfi N.’nin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlendi. Ekipler tarafından şahıslara 3 bin 150’şer TL para cezası kesildi. Şahıslar daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

# yardım, Derince

05 Şub 2021 - 23:35 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Otomobilin yakıt deposunu uyuşturucu zulasına çevirmişler mask
Otomobilin yakıt deposunu uyuşturucu zulasına çevirmişler
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın mask
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
İnternetten satılmaya çalışılan ev alıcı ile bina sahiplerini birbirine düşürdü mask
İnternetten satılmaya çalışılan ev alıcı ile bina sahiplerini birbirine düşürdü
Eşine destek olmak için girdiği evinin mutfağından 23 bin kişiye ulaştı mask
Eşine destek olmak için girdiği evinin mutfağından 23 bin kişiye ulaştı
Kocaeli'de 3 bin 500 metrekarelik tavuk çiftliği alev alev yanıyor mask
Kocaeli'de 3 bin 500 metrekarelik tavuk çiftliği alev alev yanıyor
Kısıtlama ihlalinden tutanak tutan polislerin gerçek olduğuna inanmadı mask
Kısıtlama ihlalinden tutanak tutan polislerin gerçek olduğuna inanmadı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL