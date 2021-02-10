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- 10 Şub 2021 - 11:07

Yan yatan tırda sıkışan sürücüyü bakın nasıl kurtardılar?

Körfez'de virajda devrilen şoklanmış tavuk yüklü tırın sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekipleri, tırın camını parçalayarak yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

Kaza, sabah saatlerinde Körfez Kirazlıyalı Mahallesi D-100 alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Ali Çalık yönetimindeki 41 AEL 508 plakalı şoklanmış tavuk yüklü tır, yurtdışına gidecek ürünleri Kirazlıyalı’daki limana götürürken virajı alamayarak yan yattı. Devrilen tırın içinde sıkışan sürücü Çalık yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü tırın camını parçalayarak araç içinden çıkardı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yan yatan tır çekici ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
# Körfez, Derince, eğitim, yardım

10 Şub 2021 - 11:07 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ersoy Kandemir - Kocaeli Valimiz ilimizde EDS sistemine ne zaman geçecek acaba bir malumatınız var mı?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Şubat 11:35

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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