YRP'nin uzay eleştirisi kırdı geçirdi

AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde Ankara’da yaptığı lansmanda 'Türkiye’nin milli uzay programını' anlattı. Erdoğan, uzay çalışmalarına dair 10 ayrı hedef açıklarken uzay limanı işletmesine sahip olmanın ve bir Türkü uzaya göndermenin de bunların arasında yer aldığını duyurdu. Erdoğan’ın hedef programına ülke genelinde en ilginç tepki Kocaeli’den geldi. Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras, bugün akşam saatlerinde düzenlediği toplantıda Erdoğan’ın uzay programını tiye aldı.

“UZAY PROJESİ KURTARMAYACAK”

Gazetemizin bugünkü baskısını ve Hürriyet gazetesinin bugünkü baskısını gösteren Aras, Türkiye’nin gerçek gündeminin işsizlik olduğunu açıkladı. Uzay programı ile ilgili intihar eden 28 yaşındaki gencin ahını da yanında götürecek mi? Diye soran Aras, “Kendisi gönüllü arıyor: Gönüllü Kocaeli’de var. Vatandaş evine ekmek götüremezken, çoğuna harçlık veremezken, insanlar Covit’ten ölürken aşı bulamayan iktidar 2023’te Ay’a gideceğiz diyor. Saraydakiler bile inanmıyor. Köprüler barajlar artık oy yapmıyor prim yapmıyor. Eğer otoyolları prim getirseydi Ankara ve İstanbul’da ki belediyeleri kazanırlardı. Millet aç aç. Köprü karın doyurmuyor. İktidarın uzay projesi açık söylüyorum 2023’te iktidar kurtaramayacak. Vatandaşla alay etmesinler Vatandaşa aş versinler, iş versinler. 2023 yılı milli görüşün iktidarı olacak” ifadelerini kullandı.

“AY’A AYÇİÇEK YAĞI ALMAYA GİDİCEK”

İl Başkanı Aras’ın konuşmasının ardından ışıklar kapatıldı. Işıkların kapatılması ile birlikte astronot kıyafeti giydirilen İl Başkan Yardımcısı İsmail Arslaner salona girdi. Partililerin alkışları eşliğinde ağır adımlarla yürüyen Astronot İsmail elinde aya giden merdiven, ve Ayçiçek yağı ile İl Başkanı Aras’ın yanına kadar gitti. Astronot İsmail’in hava boşluğunda sürüklenmemesi için İl Başkanı Mehmet Aras, Dünya’dan iple astronotun kontrolünü sağladı. “2023’te Ay’dayız” diyen Aras, Ay’a gitme sebebini ise Ayçiçek Yağı almak olarak açıkladı.