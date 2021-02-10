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- 10 Şub 2021 - 22:37

YRP'nin uzay eleştirisi kırdı geçirdi

Yeniden refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras, hazırladığı mizansen ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye’nin Milli Uzay Programını' tiye aldı. Astronot kıyafeti giyen il yöneticisi ile kameralar karşısına geçen Aras, “2023’te Ay’a gidip Ayçiçek yağı getireceğiz” dedi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri

AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde Ankara’da yaptığı lansmanda 'Türkiye’nin milli uzay programını' anlattı. Erdoğan, uzay çalışmalarına dair 10 ayrı hedef açıklarken uzay limanı işletmesine sahip olmanın ve bir Türkü uzaya göndermenin de bunların arasında yer aldığını duyurdu. Erdoğan’ın hedef programına ülke genelinde en ilginç tepki Kocaeli’den geldi. Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras, bugün akşam saatlerinde düzenlediği toplantıda Erdoğan’ın uzay programını tiye aldı.

UZAY PROJESİ KURTARMAYACAK”

Gazetemizin bugünkü baskısını ve Hürriyet gazetesinin bugünkü baskısını gösteren Aras, Türkiye’nin gerçek gündeminin işsizlik olduğunu açıkladı. Uzay programı ile ilgili intihar eden 28 yaşındaki gencin ahını da yanında götürecek mi? Diye soran Aras, “Kendisi gönüllü arıyor: Gönüllü Kocaeli’de var. Vatandaş evine ekmek götüremezken, çoğuna harçlık veremezken, insanlar Covit’ten ölürken aşı bulamayan iktidar 2023’te Ay’a gideceğiz diyor. Saraydakiler bile inanmıyor. Köprüler barajlar artık oy yapmıyor prim yapmıyor. Eğer otoyolları prim getirseydi Ankara ve İstanbul’da ki belediyeleri kazanırlardı. Millet aç aç. Köprü karın doyurmuyor. İktidarın uzay projesi açık söylüyorum 2023’te iktidar kurtaramayacak. Vatandaşla alay etmesinler Vatandaşa aş versinler, iş versinler. 2023 yılı milli görüşün iktidarı olacak” ifadelerini kullandı.

AY’A AYÇİÇEK YAĞI ALMAYA GİDİCEK”

İl Başkanı Aras’ın konuşmasının ardından ışıklar kapatıldı. Işıkların kapatılması ile birlikte astronot kıyafeti giydirilen İl Başkan Yardımcısı İsmail Arslaner salona girdi. Partililerin alkışları eşliğinde ağır adımlarla yürüyen Astronot İsmail elinde aya giden merdiven, ve Ayçiçek yağı ile İl Başkanı Aras’ın yanına kadar gitti. Astronot İsmail’in hava boşluğunda sürüklenmemesi için İl Başkanı Mehmet Aras, Dünya’dan iple astronotun kontrolünü sağladı. “2023’te Ay’dayız” diyen Aras, Ay’a gitme sebebini ise Ayçiçek Yağı almak olarak açıkladı.

# AKP, İstanbul, Kocaeli, aşı

10 Şub 2021 - 22:37 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kartepeli - Millet gider Ay'a bir gideriz yaya lafı tam bu zihniyet için söylenmiş sanırım.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Şubat 22:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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