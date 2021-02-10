Park halindeki otomobillerin üzerine beton düştü
Derince'de park halindeki 3 otomobilin üzerine bahçe duvarı devrildi. Otomobiller kullanılamaz hale gelirken, iş çıkışı araçlarının yanına gelen sürücüler ise gördükleri manzara karşısında hayrete düştü.
Olay, Derince İbnisina Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin kulübesinin yıkımı sırasında, hemen arka sokağında bulunan park halindeki otomobillerin üzerine bahçe duvarı devrildi. 41 NP 043 plakalı, 41 ARZ 291 plakalı ve 41 RK 929 plakalı otomobiller, beton duvarın düşmesi sonucu kullanılamaz hale geldi. İş yerlerinin D-100 karayoluna yakın olması sebebiyle otomobillerini mahalledeki ara sokağa park eden sürücüler, araçlarının yanına geldiklerinde gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı.
"BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUK"
Otomobili zarar gören sürücü Muhammet Dönmez ise, “Otomobilimizi genelde buraya park ediyoruz. Görünce şok olduk, beton duvar düşmüş. Şaka gibi bir şey oldu şuan. Böyle bir şeyi beklemiyorduk. Otomobilimin maddi değeri de 45 bin TL civarındaydı” dedi.
10 Şub 2021 - 22:59 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.