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- 10 Şub 2021 - 22:59

Park halindeki otomobillerin üzerine beton düştü

Derince'de park halindeki 3 otomobilin üzerine bahçe duvarı devrildi. Otomobiller kullanılamaz hale gelirken, iş çıkışı araçlarının yanına gelen sürücüler ise gördükleri manzara karşısında hayrete düştü.

Olay, Derince  İbnisina Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin kulübesinin yıkımı sırasında, hemen arka sokağında bulunan park halindeki otomobillerin üzerine bahçe duvarı devrildi. 41 NP 043 plakalı, 41 ARZ 291 plakalı ve 41 RK 929 plakalı otomobiller, beton duvarın düşmesi sonucu kullanılamaz hale geldi. İş yerlerinin D-100 karayoluna yakın olması sebebiyle otomobillerini mahalledeki ara sokağa park eden sürücüler, araçlarının yanına geldiklerinde gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı.

"BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUK"

Otomobili zarar gören sürücü Muhammet Dönmez ise, “Otomobilimizi genelde buraya park ediyoruz. Görünce şok olduk, beton duvar düşmüş. Şaka gibi bir şey oldu şuan. Böyle bir şeyi beklemiyorduk. Otomobilimin maddi değeri de 45 bin TL civarındaydı” dedi.

# Derince

10 Şub 2021 - 22:59 - Asayiş

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