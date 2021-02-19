Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- 19 Şub 2021 - 17:58

Karda kayan araçlara polisler omuz verdi

Dilovası'da karlı yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlara, polis ekipleri yardım ederek yolda kalmalarını engelledi.

Kocaeli genelinde yaklaşık 5 gün süren kar yağışı hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Karla kaplanan yollarda kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Kara saplanan, yoldan çıkan, karda kayan araçlar bazı alanlarda trafikte yoğunluğa sebep oldu. Araçlarıyla karlı yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücülerin yardımına ise trafik polisleri koştu. Dilovası ilçesinde karlı yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlara el atarak omuz veren polis ekipleri, iterek ilerlemelerine yardımcı oldular. Araçların yolda kalmaması için görevlerinin yanında insani bir vazifeyi yerine getirerek sürücülere yardım eden polis ekipleri, vatandaşların takdirini kazandı.
# Kocaeli, yardım

19 Şub 2021 - 17:58 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Karda kayan araçlara polisler omuz verdi mask
Karda kayan araçlara polisler omuz verdi
İzolasyon malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı! mask
İzolasyon malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı!
TEM otoyolu işte böyle savaş alanına döndü mask
TEM otoyolu işte böyle savaş alanına döndü
İş yerinin duvarını kırıp kuyumcu soydular mask
İş yerinin duvarını kırıp kuyumcu soydular
Kar yağışı D-100'de trafiği yoğunlaştırdı mask
Kar yağışı D-100'de trafiği yoğunlaştırdı
Kontrolden çıkan otomobil iş yerine böyle daldı mask
Kontrolden çıkan otomobil iş yerine böyle daldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL