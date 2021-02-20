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- 20 Şub 2021 - 10:17

Flamingolar kış ayının tadını İzmit Körfezi’nde çıkarıyor

İzmit Körfezi’nin doğu kesiminde bulunan ve balık popülasyonunun artmasıyla kuşların uğrak noktası haline gelen sulak alan, görsel şölen oluşturan flamingoların değişmez adresi oldu. İzmit Körfezi'ni mesken tutan flamingolar, kış mevsiminin keyfini sürüyor.

İzmit Körfezi’nin doğu kesiminde bulunan ve balık popülasyonunun artmasıyla kuşların uğrak noktası haline gelen sulak alan, görsel şölen oluşturan flamingoların değişmez adresi oldu. İzmit Körfezi'ni mesken tutan flamingolar, kış mevsiminin keyfini sürüyor.

İzmit sınırları içerisindeki sahil kesiminde kuşlar için ayrılan sulak alan, onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor.  Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla temizlenen İzmit Körfezi, flamingoların da uğrak noktası haline geldi. Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından yeniden İzmit Körfezi’ne gelen flamingolar, kış mevsiminin tadını çıkarıyor.

Suyun üzerinde hem dinlenen, hem de başlarını suyun altında gezdirerek yiyecek arayan flamingolar, bölgede görünüşleriyle de dikkat çekiyor. Renkleriyle görsel şölen yaşatan flamingolar, kartpostallık görüntüler de oluşturuyor.
# İzmit, Büyükşehir, Kocaeli

20 Şub 2021 - 10:17 - Gündem

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