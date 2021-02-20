Flamingolar kış ayının tadını İzmit Körfezi’nde çıkarıyor
İzmit Körfezi’nin doğu kesiminde bulunan ve balık popülasyonunun artmasıyla kuşların uğrak noktası haline gelen sulak alan, görsel şölen oluşturan flamingoların değişmez adresi oldu. İzmit Körfezi'ni mesken tutan flamingolar, kış mevsiminin keyfini sürüyor.
İzmit Körfezi’nin doğu kesiminde bulunan ve balık popülasyonunun artmasıyla kuşların uğrak noktası haline gelen sulak alan, görsel şölen oluşturan flamingoların değişmez adresi oldu. İzmit Körfezi'ni mesken tutan flamingolar, kış mevsiminin keyfini sürüyor.
İzmit sınırları içerisindeki sahil kesiminde kuşlar için ayrılan sulak alan, onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla temizlenen İzmit Körfezi, flamingoların da uğrak noktası haline geldi. Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından yeniden İzmit Körfezi’ne gelen flamingolar, kış mevsiminin tadını çıkarıyor.
Suyun üzerinde hem dinlenen, hem de başlarını suyun altında gezdirerek yiyecek arayan flamingolar, bölgede görünüşleriyle de dikkat çekiyor. Renkleriyle görsel şölen yaşatan flamingolar, kartpostallık görüntüler de oluşturuyor.
20 Şub 2021 - 10:17 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.