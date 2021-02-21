Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yaşlı kişiyi dolandırdılar
Gebze’de telefona aradıkları kişiye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre Gebze’de 17 Şubat 2021 günü meydana gelen olayda bir vatandaşı telefonla arayan 2 kişi kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, adının terör örgütüne yönelik devam eden bir soruşturmaya karıştığını, bu işten kurtulmak ve suçluları yakalamak için söylediklerini harfiyen yapmalarını istedi. Olayın şokunda olan vatandaş telefonun ucundaki şahısların kendisine söylediği her şeyi harfiyen yaptı. Birikimi olan parayı operasyon sonunda geri alacağını düşünerek kendi elleri ile şahısların istediği yere getirip teslim eden kişi bir süre sonra kendisini arayan kişilere ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. Polise yapılan ihbar sonrası olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Polisi yapmış olduğu araştırma ve incelemelerin ardından olayın faillerini tespit etti. Yaşlı vatandaşı polis ve savcı yalanı ile dolandıran 5 ayrı suçtan sabıkalı M.Ş.A. ile 2 ayrı suçtan sabıkalı F.G. İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
21 Şub 2021 - 21:25 - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.