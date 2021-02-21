Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yaşlı kişiyi dolandırdılar

Alınan bilgiye göre Gebze’de 17 Şubat 2021 günü meydana gelen olayda bir vatandaşı telefonla arayan 2 kişi kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, adının terör örgütüne yönelik devam eden bir soruşturmaya karıştığını, bu işten kurtulmak ve suçluları yakalamak için söylediklerini harfiyen yapmalarını istedi. Olayın şokunda olan vatandaş telefonun ucundaki şahısların kendisine söylediği her şeyi harfiyen yaptı. Birikimi olan parayı operasyon sonunda geri alacağını düşünerek kendi elleri ile şahısların istediği yere getirip teslim eden kişi bir süre sonra kendisini arayan kişilere ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. Polise yapılan ihbar sonrası olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Polisi yapmış olduğu araştırma ve incelemelerin ardından olayın faillerini tespit etti. Yaşlı vatandaşı polis ve savcı yalanı ile dolandıran 5 ayrı suçtan sabıkalı M.Ş.A. ile 2 ayrı suçtan sabıkalı F.G. İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.