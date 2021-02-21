Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- 21 Şub 2021 - 21:25

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yaşlı kişiyi dolandırdılar

Gebze’de telefona aradıkları kişiye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri

Alınan bilgiye göre Gebze’de 17 Şubat 2021 günü meydana gelen olayda bir vatandaşı telefonla arayan 2 kişi kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, adının terör örgütüne yönelik devam eden bir soruşturmaya karıştığını, bu işten kurtulmak ve suçluları yakalamak için söylediklerini harfiyen yapmalarını istedi. Olayın şokunda olan vatandaş telefonun ucundaki şahısların kendisine söylediği her şeyi harfiyen yaptı. Birikimi olan parayı operasyon sonunda geri alacağını düşünerek kendi elleri ile şahısların istediği yere getirip teslim eden kişi bir süre sonra kendisini arayan kişilere ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. Polise yapılan ihbar sonrası olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Polisi yapmış olduğu araştırma ve incelemelerin ardından olayın faillerini tespit etti. Yaşlı vatandaşı polis ve savcı yalanı ile dolandıran 5 ayrı suçtan sabıkalı  M.Ş.A. ile 2 ayrı suçtan sabıkalı  F.G.   İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

# Kocaeli, Gebze, İstanbul

21 Şub 2021 - 21:25 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yaşlı kişiyi dolandırdılar mask
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yaşlı kişiyi dolandırdılar
Diş eti hastalığı olanlara koronavirüs uyarısı mask
Diş eti hastalığı olanlara koronavirüs uyarısı
Flamingolar kış ayının tadını İzmit Körfezi’nde çıkarıyor mask
Flamingolar kış ayının tadını İzmit Körfezi’nde çıkarıyor
Karda kayan araçlara polisler omuz verdi mask
Karda kayan araçlara polisler omuz verdi
İzolasyon malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı! mask
İzolasyon malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı!
TEM otoyolu işte böyle savaş alanına döndü mask
TEM otoyolu işte böyle savaş alanına döndü

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL