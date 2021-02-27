Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- 27 Şub 2021 - 09:58

İzmit'te kahvehaneye kumar baskını!

İzmit'te korona virüs tedbirlerini yok yasarak kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayanlar suçüstü yakalandı.

Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgiye göre, İzmit’te korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskında krona virüs önlemlerini hiçe sayan 12 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı. Polis ekiplerince suçüstü yakalanan şahıslara, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı.
# İzmit

27 Şub 2021 - 09:58 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit'te kahvehaneye kumar baskını! mask
İzmit'te kahvehaneye kumar baskını!
Sonunda HES kodu kavgasıda oldu! Sürücüyü darp ettiler mask
Sonunda HES kodu kavgasıda oldu! Sürücüyü darp ettiler
Dehşet veren kaza kameraya böyle yansıdı mask
Dehşet veren kaza kameraya böyle yansıdı
TEM’de 3 araç çarpıştı: 4 yaralı mask
TEM’de 3 araç çarpıştı: 4 yaralı
Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kameraya yansıdı mask
Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kameraya yansıdı
D-100 karayolunda faciaya ramak kaldı mask
D-100 karayolunda faciaya ramak kaldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL